外籍客取身份證即執平貨　850萬購東堤灣畔三房　今年新低｜多圖

東涌東堤灣畔有外籍業主因回國定居沽貨離場。該屋苑一伙中低層三房，獲新買家大膽還價30萬元，以850萬元易手，區內代理表示，新買家為外籍租客，剛取香港身分證後有意入市，近月四出尋找筍盤。上述單位成交價暫為今年該屋苑的同類型單位新低個案。

美聯高級分區營業經理李錦榮表示，是次成交為東堤灣畔1座中低層F室，實用面積803平方呎，屬三房兩廳間隔。原業主為外籍人士，因打算賣樓後回國定居，所以在一個月前以920萬元叫價放盤，及後減價40萬元至880萬元獲新買家洽購。經睇樓後，新買家大膽還價30萬元， 最終單位以850萬沽出，呎價約10,585元。

↓↓東堤灣畔成交單位直撃↓↓

外籍客取身分證即入市

代理指出，新買家為外籍租客，剛取身分證後已有意入市，同時留意到近期股市波動及銀行加息，加上近期樓市亦較淡靜，故兩個月前已出動睇樓，特意尋找筍盤。 據中銀網上銀行估價，上述單位估價為919萬元，而恒生估價則為906萬元，即上述最新成交價較較估價低6.1%至7.5%成交。

據悉，原業主於2011年3月以500萬元買入單位，持貨約11年，是次轉手帳面獲利350萬，單位期內升值7成。李錦榮補充，上述成交暫為今年最低三房戶成交價，亦是本月首宗成交。