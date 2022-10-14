市建局延長租戶租金寬減措施　七個與發展商合營商場參與

市建局公布，因應新冠肺炎疫情持續影響經濟活動，該局再度為轄下住宅和部份商舖租戶延長租金寬減，由2022年10月延長多三個月，至2022年12月底，支援租戶應對疫境的困難，共渡時艱。

市建局指自2020年4月開始，為轄下租戶提供租金寬減，兩年多以來，累計已寬減的租金以及預留新一輪措施涉及的金額，將高達約2.25億元。

累積租金寬減高達2.25億

新一輪租金寬減措施將惠及超過1,200個住宅及不同行業的商業租戶，包括安置大廈和重建項目內已收購物業的約800個住宅及商舖租戶，租金可獲75%的寛減。

於市建局保育、活化和發展項目內、直接由市建局出租的約150個商舖物業租戶，將視乎其每月實際營業額受疫情衝擊而下跌的幅度，按租金開支佔營業額的比重，並分三個級別提供不同幅度的租金寬減 （最高75%的租金寬免）。

惠及超過1200個住戶、商業租戶

而市建局與合作發展商合營七個商場內約280個商舖租戶亦受惠。市建局會與發展商商討租務寬減的安排，為受疫情影響的不同行業租戶，制定針對性的租金寬減方案。

至於已委聘營運機構負責租務及管理的中環街市和西港城，相關的營運機構亦會審視個別商戶的營業情況，考慮給予合適的租金寬減，協助商戶渡過疫境。