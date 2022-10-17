新盤周末僅9宗成交　按周回落逾三成　白石角朗濤3800萬連沽兩伙

周末一手市場淡靜。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（15、16日）兩日一手市場錄得約9宗成交，與對上一周的13宗成下跌逾三成，惟市場上仍不乏大額成交。

鷹君（0041）旗下白石角朗濤亦連沽兩伙，涉資3,875.3萬元。涉及單位為第3座6樓D室，，屬兩房間隔，實用面積752平方呎，成交價為1,900.3萬元，呎價25,270元；另一單位為第9A座2樓B室，屬三房間隔，實用面積1,208平方呎，成交價為1,975萬元，呎價1,6349元。

由萊蒙國際（3688）及俊和發展的何文田窩打老道128 WATERLOO， 周末以招標形式沽出一伙，涉資約3,400萬元連個車位沽出，呎價27,027元，創標準分層成交價新高，涉及單位為6樓H室，屬四房連儲物室間隔，實用面積1,258平方呎。

Wetland Seasons Bay 3期連沽兩伙

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 3期亦連沽兩伙，涉資1,557.5萬元。涉及單位為第6A座6樓B8室，屬兩房間隔，實用面積444平方呎，成交價為661.7萬元，呎價14,903元；另一單位為第6B座2樓B7室，屬三房間隔，實用面積651平方呎，成交價為895.8萬元，呎價13,761元。

恒地（0012）旗下粉嶺北項目2期ONE INNOVALE - Bellevue亦連沽一伙，涉及單位為第C座5樓16室，屬一房間隔，實用面積286平方呎，成交價為414.6萬元，呎價14,499元。