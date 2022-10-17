第一太平戴維斯：整體零售租金已見底　能否轉勢回升視乎清零政策

第一太平戴維斯於今日公布第三季香港零售租賃市場報告，季內香港零售市場氣氛持續淡靜，7月零售銷貨額按年增長4.1%，8月銷貨額則與去年同期持平，而優質街舖及主要商場的租金分別按年微跌0.3%及0.4%，尖沙咀優質街舖租金按季僅輕微下滑，九龍的商場租金亦略微下調，並表示整體租金似乎已經見底。



第一太平戴維斯指出，舖租能否在明年轉勢回升，視乎本港經濟表現、樓價、還有國家的新冠病毒清零政策，並預計內地對疫情的取態至少在明年農曆新年之前不會改變。

亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指出，現時香港市場仍依賴本地消費，雖然政府已發放新一輪消費券，但在利率上升、股市及房地產市場波動等因素拖累下，削減消費券的效用。

香港商舖部資深董事陳澤鳴表示，目前優質街舖及商場業主著重保持出租率而非獲得較高租金，所以在租戶組合方面會有更多彈性，如細分較大的零售空間，改由多個租戶而非單一租戶承租，另外亦實施吸引人流的策略，如攜同寵物內進購物商場，以高消費客群。

而零售租賃的行業及租戶組合仍然偏向於日用品及健康相關行業，健身室及餐飲業繼續尋求擴充，特別在住宅區，小型營運商亦正尋求擴充。