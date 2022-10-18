汪敦敬撐削減500萬樓印花稅　蔡志忠：減辣後樓價有序回落

政府周三公布新一份《施政報告》，祥益創辦人兼總裁汪敦敬今（18日）出席活動時表示，支持大幅削減樓價500萬元或以下的物業印花稅，相關印花稅只象徵式收100元，以刺激樓市交投量，同時也建議政府推出首次置業資助貸款。



汪敦敬：可考慮推首次置業資助貸款

他認為，靜市時就應該鼓勵市民買樓上車，有利社會財富分配更加平均，同時又指政府可推出首次置業資助貸款，向從未置業的市民，批出貸款作首期，「房屋政策始終係鼓勵市民買樓上車，唔係叫人住公屋」。他亦希望政府重新檢視「辣招」稅項，如放寬買家印花稅（BSD）以吸引境外專才。

至於資深投資者蔡志忠表示，目前整體經濟低迷，今年政府有機會錄得千億赤字，希望新一份《施政報告》可以提振經濟，又指地產始終是香港支柱之一，需要提供適當支援。

蔡志忠：減辣後各行各業均受惠

他認為，樓市三大「辣招」可以適當寬減，但指就算落實「減辣」，短期內樓價仍會繼續下跌，不過可讓樓價有序地回落，料對經濟影響可降至最低。他又強調，「減辣」不是純粹幫樓價及地產代理行業，而是一項「救經濟」的行動，「減辣」後交投量上升，各行各業均受惠，包括銀行金融、律師行、裝修行業等，他認為不純粹只有代理行業受惠。

地監局行政總裁韓婉萍今日亦有出席活動，她表示，希望《施政報告》提出為樓市「減辣」及「鬆綁」的措施。她指，普遍已置業人士不想樓價有太大波幅，「冇人想樓價急升、急降」，市民大眾目前關心是否有份長工、支持到供樓。