施政報告｜海外專才成香港永久居民　可獲退置業印花稅．持續更新

【施政報告2022】特首李家超今（19日）發表其上任以來首份《施政報告》，早前已預告將有不少土地及房屋政策。當中，包括放寬樓市「辣招」，寬免合資格人才在居港七年後可獲退回在港置業的印花稅，與香港永久居民首置人士看齊，即日生效。



【11：42】加強基建設施 — 全力落實港深創科園的建造工程，同時加快「北部都會區」新田科技城發展。此外，由2025年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，提供合共約10萬平方米的額外樓面面積。當局亦正規劃東鐵線科學園╱白石角站，目標是在2033年或之前開通。

【11：37】強化資產和風險管理 — 家族辦公室是資產及財富管理業的重要增長領域，政府會在今年內提交條例草案，為合資格家族辦公室提供稅務寬免，目標是在2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。另會在2024年推行保險業風險為本資本制度，緊貼國際標準，以及在今年內就設立保單持有人保障計劃的建議展開公眾諮詢。

【11：28】向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅，合資格外來人才註如在今天或以後在港置業，可於居港七年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，但他們仍須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅，即其印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊。有關安排適用於任何在今天（2022年10月19日）或以後簽署的「買賣協議」。

【11：23】寬免合資格人才在居港七年後，可獲退已繳付的在港買樓的印花稅。

（廖雁雄攝）

【11：20】日常決策方面，引入紅隊概念（red team）。紅隊扮演批判、反對的角色，協助全面檢視決策和執行計劃的效果，堵塞漏洞，優化政策。同時，就指定項目訂立約110個不同指標（包括績效指標（KPIs））。

【11：17】今年內成立「特首政策組」，提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力。「特首政策組」從大局觀和國際觀出發，掌握本地社情民情，深入研究和分析內地政策和發展及國際形勢，同時建立恆常內部研討機制，協助政府制訂前瞻的政策。

【11：15】成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」。