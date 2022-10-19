施政報告｜美聯布少明﹕專業人士居港7年獲退辣稅　帶來新購買力

施政報告2022》於今日公佈，吸納人才成為重要的篇幅。為吸引海內外專業人士來港，《施政報告》提出合資格外來人才可在成為香港永久性居民後，申請退還在港置業已繳付的辣稅。



美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，是次《施政報告》等同於宣佈減辣，料放寬置業限制將成為未來政府房策的主流方向，相信有關措施的落實，有助驅散市場的觀望氣氛，加快市民入市的決定，亦有助吸引現於香港工作，而又未成為香港永久居民的人才入市，尤其是已來港居住近5年或以上的人士，料會加快入市步伐，預計受惠人數高達18.4萬，為樓市帶來新的購買力，長遠更可吸引人才在香港落地生根，增加歸屬感。

以「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」、「非本地畢業生留港/回港就業安排」、「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」、「科技人才入境計劃」6項入境計劃於2016年至2022年上半年間獲批來港人士計算，合共高達32.9萬人。現時合資格的非本地人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付的辣稅，即意味著此批人才即時受惠，成為潛在置業需求。

居港逾5年人士逾18萬

此批潛在置業需求中，最大機會入市的潛在置業需求為居港已近5年或以上的人才，按此計算，合共有達18.4萬人。假設當中5成人入市，置業需求高達92,200宗；假設當中3成人入市，置業需求亦達55,300宗；假設當中2成人入市，置業需求亦達36,900宗。

新措施相信有助吸引現於香港工作而又未成為香港永久居民的人才加快入市，尤其是內地來港人士。本港住宅物業一向深受內地人士歡迎，即使近年中港未能全面免檢疫通關，主要以「新香港人」支持，內地買家佔比依然高企。

布少明又指出，自從金管局宣佈降低壓測要求後，二手住宅物業的睇樓量已見明顯增加，但未轉變成購買力的主要原因，是準買家觀望《施政報告》是否有減辣措施，現時一切已塵埃落定，料有助驅散觀望情緒，加快買家入市的決定。布少明相信降低壓測及減辣可為本地樓市注入新動力，相信第四季樓價跌幅會放緩甚至回穩，不過由於現時樓價已跌約8.6%，預計全年樓價跌幅有機會在10%以內，一手及二手成交量亦有望回升。