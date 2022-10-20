ONE INNOVALE第三期命名Cabanna　涉565伙　最快明日開價

恒地（0012）昨日在《施政報告》後， 隨即上載旗下粉嶺北馬適路項目ONE INNOVALE第三期樓書，提供565伙，實用面積最細由158平方呎起，料細絕同區。集團今日（20日）正式為第三期命名為「ONE INNOVALE - Cabanna」。

「Cabanna」源自拉丁文，其意思為海邊的小屋，這簡短的英文單詞包含著舒適、溫暖、寧靜的感覺，與項目第三期的環境相配。

ONE INNOVALE第三期Cabanna在昨日已率先上載樓書，涉及兩幢住宅大廈，分別為D及E座，各樓高15層。 當中，標準樓層每層約17至21伙，各有三部升降機。全盤單位實用面積由158至1,054平方呎，包括開放式至四房間隔。項目預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約八個月。

恒基物業營業（一）部總經理林達民。

明日大機會公布首張價單

恒基物業營業（一）部總經理林達民指，第三期項目戶型多元化，開放式戶佔11.5% 、1房佔56.5% 、2房佔16.5%、3房佔6.9%，另設花園及頂層特色戶各佔5.8%及2.8%。

另外，項目大機會明日公布首張價，涉120伙，涵蓋開放式至三房，當中主打一房單位，形容首張價單定價為「相當忍讓價」。

籲考慮予海外專才買家分階段支付3成印花稅

被問及政府寬免合資格人才在居港七年後，可獲退已繳付的辣招稅。林達民表示，上述政策有助挽留人才及資金，對於現時發展較慢的樓市實屬好事。

不過，他認為該類買家需要先付3成置業印花稅及首期，惟手頭上未必有足夠現金，故此認為若可分階段支付3成置業印花稅會較實際。

圖中紫色位置，為即將推出的ONE INNOVALE第三期，中間綠色為二期。（棲書圖片）