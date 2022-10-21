ONE INNOVALE-Cabanna公布首張價單　開放式戶折實最平276.3萬

《施政報告》出爐後首個新盤開價，為恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna今日（21日）公布首張價單，提供113伙，當中最平的開放式戶，折實入場費僅276.3萬元，單位實用面積186平方呎，呎價14,855元。是次最平的開放式戶入場費，較項目第一期更低約20萬元或6.7%。

恒地粉嶺北馬適路新盤項目ONE INNOVALE系列於今年7月底才正式推盤公布首張價單，當時項目第一期Archway首批推出123伙，折實平均呎價14,168元，開放式戶折實入場價由296.2萬元。

隨後在9月中又推出項目第二期Bellevue，當時第二期首批涉及83伙，開放式戶入場單位折實價為306.8萬元。首批折實平均呎價為14,398元，較項目第一期Archway首批均價14,168元，高出1.6%。

ONE INNOVALE - Cabanna主打一房單位

ONE INNOVALE-Cabanna 涉及兩幢住宅大廈，分別為D及E座，提供565伙，單位實用面積由158至1,054平方呎，包括開放式至四房間隔。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約八個月。

ONE INNOVALE - Cabanna日前開放示範單位予傳媒參觀，屬無改動示範單位，按照E座10樓1室搭建，實用面積683平方呎，屬三房套儲物室間隔。

↓↓三房無改動示範單位↓↓