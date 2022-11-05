飯戲攻心票房大收　黃子華再賣何文田老牌豪宅　大賺五球

近月「飯戲攻心」票房大收，男主角黃子華成功擺脫「票房毒藥」稱號。除了電影賣得之外，黃子華近月亦成功沽貨賣樓，以1,150萬元賣出何文田老牌豪宅屋苑恆信園的中層單位，子華神持貨十三年，是次賣樓帳面勁賺超過八成。

2009年買入價633.8萬

資料顯示，何文田恆信園3期中層B室，實用面積766平方呎，新近以1,150萬元登記售出，成交呎價約15,013元。資料顯示，該單位原業主為黃子華（WONG TZE WAH），即為香港著名演員及棟篤笑演員。黃子華早於2009年9月，與另一姓黃人士以633.8萬元一同買入上述單位。

不過單位在2019年曾作內部轉讓，單位改由黃子華一人持有，作價1,100萬元。以最新成交價1,150萬元計，即較2009年買入價633.8萬元，帳面升值約81%或516.2萬元。

兩年前曾稱要賣樓籌集開戲資金

事實上，黃子華早在兩年前拍攝自導自演的賀歲檔電影《乜代宗師》時，已透露由於自己沒收任何片酬，需要自行賣樓籌集開戲資金，希望「拍畀香港人睇」。

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代理指「跌市情況下都算係靚價」

據區內代理透露，黃子華於何文田區持有不少物業，過去多年亦「有入有出」，又指雖然近月樓市出現不少劈價減價個案，但黃子華是次沽貨作價屬市價，直言「跌市情況下都算係靚價」。翻查恆信園成交紀錄，該屋苑今年僅錄6宗買賣個案，成交呎價約1.34萬至1.8萬元。

恆信園位於九龍傳統豪宅地段窩打老道山（俗稱窩山），該屋苑早於1963年入伙，設6座，提供369個單位，實用面積766至1,378平方呎。