九龍城瓏碧批入伙紙　明年初收樓　一房示範單位設空中書房｜多相

碧桂園香港旗下九龍城新盤瓏碧，今日（25日）開放瓏碧的25全層A至K室的現樓單位， 以及12樓連傢具的B、C 及 J室予傳媒參觀，並公布項目最新銷售情況。

碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐透露，項目已取入伙紙，預期明年初完工及交樓。林曉箐續指，為配合現樓銷售，一房單位的買家亦只需額外支付2萬元，即可獲15萬元的雙層傢具組合套裝。至於，現樓單位亦將於明日開放予公眾參觀。

額外支付2萬 可獲15萬雙層傢具組合套裝

其中，12樓C室連裝修及傢俱的現樓單位，屬一房連空中書房設計，實用面積281平方呎。單位以簡約優雅作設計主調，以白色配原木傢具作點綴，並以深淺色作對比。大門旁邊設有開放式廚房，客廳外連三合一露台。由於，樓層與樓層之間的高度為3.45 米， 所以單位內亦設有閣樓，作為書房。至於，項目由今年5月開售至今累沽26伙，套現逾2億元。

↓↓瓏碧12樓C室示範單位↓↓

瓏碧位於位於九龍城賈炳達道138號、九龍城廣場的旁邊，距離港鐵宋皇臺站約5至8分鐘步程，屬單幢設計，提供190伙，實用面積由213至414平方呎，包含開放式至兩房間隔，一律採開放式廚房設計。項目由今年5月開售至今累沽26伙，套現逾2億元。