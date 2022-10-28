中原施永青否認擬裁減10%人手　惟直言「養唔倒咁多人」

本港樓市交投持續萎縮，有傳媒報道指中原集團擬裁減10%人手，中原集團創辦人施永青接受《香港01》查詢時指，樓市交投少、樓價回落，生意額大幅減少，「根本養唔倒咁多人。」

被問及是否會裁減10%人手，施永青則否認，並指「唔係裁10%，10%都冇，前線員工（數目）每日都上上落落㗎啦。」施永青又指，今年首十個月，集團只有兩個月錄得盈利，其餘月份均是虧損，未知現狀需維持多久，至少要待交投量回升營業額才有好轉。據資料顯示，中原地產在港的前線及後勤員工有近6,500人。

美聯布少明：自然流失約400人

至於另一間代理行美聯物業則表示沒有裁員計劃。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明指，近兩個月、即9月及10月公司自然流失了近400人，但同時埋聘了約100人，由其他行業轉入，主要做前線，故實際減少了300名員工左右。

參考地產代理監管局數字，本港地產代理人數反覆回落，今年9月30日止，全港持牌代理人數有41,594人，較今年1月份的42,317人，減少了723人。若以9月份的代理人數及物業註冊量計算，平均每約9名地產代理爭一張單。