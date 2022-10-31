新盤周末錄85宗成交　按周升逾10倍　恒地ONE INNOVALE佔9成

過去周末有三個大型全新盤推售，當中包括恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE三期、長實（1113）等的屯門飛揚第一期， 以及碧桂園（2007）九龍城瓏碧，合共推售單位合共約248伙。 綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（29、30日）兩日一手市場錄得約85宗成交，較對上一周的8宗成交上升逾10倍。

恒地ONE INNOVALE - Cabanna 周末沽出74伙

恒地粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna ，周末進行首輪銷售118伙，包括113伙價單單位。項目由上周六開售至今，暫錄得74伙單位成交，佔價單可發售的65％，成交總額超過3.4億元。當中最高成交單位為E座16樓1室，實用面積683呎平方呎，屬三房套連儲物室， 成交價為951.9萬元。 另外，馬適路項目在第一期及第二期亦已售出超過88%。

另外，碧桂園香港旗下九龍城瓏碧，周末再推50伙，當中價單形式銷售28伙。項目周六亦沽出一伙，單位為20樓D室，實用面積414平方呎，屬兩房間隔， 成交價為1,129.4萬元，呎價約27,280元，創項目推售以來成交價新高。項目由今年5月開售至今累沽27伙，成交呎價由23,144元至28,211元，套現逾2.1億元。

PARK YOHO Bologna 周日沽出兩伙

新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna 周日亦沽出兩伙，涉資約1,517萬元。當中涉及單位為第8B座1樓E單位，實用面積364平方呎，連166平方呎平台，成交價612.5萬元，呎價16,827元。另一伙為第8A座7樓A單位，實用面積674平方呎，成交價904.6萬元，呎價13,981元。

至於，長實及新地合作發展的屯門飛揚第一期， 周末亦銷售80伙。當中以價單形式銷售70伙，先到先得方式出售，另招標10伙天台特色戶，惟暫未錄得成交。