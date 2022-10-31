為子女報讀傳統名校　廿四孝父母擲九球購九龍塘金翠苑三房

二手市場雖然疲弱，但亦有家長為讓子女報讀傳統名校，不惜擲逾九球購買九龍塘金翠苑一伙三房單位，是次成交呎價僅約1.24萬元，屬屋苑近期新低。

利嘉閣地產分行聯席董事楊家寶表示，上述成交為金翠苑低層B1室，實用面積約739平方呎，屬三房套連工人房間隔，外望九龍市景。原業主早前叫價約970萬元，即獲買家洽購，雙方議價後累減約53.2萬元，最終以916.8萬元沽出，呎價約12,406元。

原業主2007年買入價386萬

楊家寶表示，新買家屬家庭換樓客，打算為子女報讀41傳統名校網， 所以極力尋找九龍塘住宅物業，見上址開則方正實用，加上價錢相宜，議價後即拍板入市。

據悉，原業主於2007年以約386萬元購入，持貨15年，是次轉手帳面獲利約530.8萬元。楊家寶補充，上述為屋苑本月首宗成交，現有3個放盤，入場費730萬元起。

成交呎價較何文田居屋便宜

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,059萬元，而恒生估價則為923萬元。即最新成交價較估價低約0.7%至13.4%。楊家寶又指，上址成交單位呎價屬屋苑近期新低，甚至較鄰近何文田居屋便宜。

翻查何文田居屋冠熹苑成交資料，今年3月份該屋苑一個實用面積421平方單位，未補地價以560萬元沽出，成交呎價約13,302元。