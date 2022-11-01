去年二月才入市　元朗世宙業主啃SSD辣招10%　實蝕140萬沽貨離場

住宅樓價繼續下挫，元朗半新盤世宙錄得一宗啃辣招稅SSD的兩房蝕讓成交個案，原業主持貨僅約一年半，帳面貶值連雜項使費等，實蝕金額高達逾142萬元。

中原副區域營業經理王勤學表示，樓市表現疲弱，樓價跌跌不休，部份業主不惜蝕讓甩貨。上述最新成交為鄰近港鐵朗屏站的半新盤元朗世宙，屋苑2座中層E室，實用面積431平方呎，兩房間隔，業主因趕移民，故連額外印花稅及以低價放盤，叫價650萬元，而同類單位市價約660萬元至680萬元。最終該單位以638萬元沽出，實用呎價14,803元。

持貨僅20個月 需付一成辣招稅近64萬

原業主於2021年2月以678萬元買入單位，持貨僅約20個月，帳面蝕40萬元或6%。由於持貨不足三年，是次沽貨原業主需要繳付高達樓價10%的額外印花稅SSD，涉及稅款63.8萬元。若連同買入時的稅款約25.4萬元、買入及賣出時的佣金支出共約13萬元，合計實際損失金額高達約142萬元。

王勤學又表示，元朗區10月份錄得約70宗二手買賣成交，與9月69宗相若，表現持續低迷。當中世宙錄得1宗成交，與9月成交量一樣，同屬兩房戶，惟造價下跌67萬元或近10%。