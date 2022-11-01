畢架山緹外分層大宅逾2.58億沽　創今年九龍區分層戶新高

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，以招標形式出售一伙分層大宅，成交價逾2.58億元，呎價5.8萬元，同創項目新高水平，是次成交價更創今年九龍區分層戶新高。

上述分層大宅為緹外第2座6樓A室，實用面積4,451平方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，成交價2.58158億元，呎價5.8萬元。

發展商指，旗下畢架山兩個低密度豪宅項目緹外及緹山，今年合共錄得11宗成交，總成交金額已逾20億元，單單過去一個月內之總成交金額已逾10億元。

緹外、緹山年內共沽11伙 套現逾20億

據樓書顯示，緹外提供64伙，包括3座院墅及5座共61伙的分層大宅。當中，分層大宅單位實用面積由3,466至8,583平方呎，一律四房四套至五房五套，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。

嘉里建設筆架山豪宅緹外。（發展商相片）

九肚富豪．山峯分層戶5342萬沽

由百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚麗坪路23號富豪．山峯，今日亦以招標形式沽出分層戶。單位為第3座10樓A單位，屬四房四套間隔，實用面積為2,033平方呎，成交價5,342.7萬元，包括一個住宅車位，呎價為26,280元，成交期為720日。

富豪．山峯累計套現逾40億元。百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，縱使受外圍不明朗因素影響，具實力買家對豪宅市場前景仍充滿信心，若果檢疫措施能作進一步放寬，相信有利剌激交投。