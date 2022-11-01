PARK YOHO Bologna次輪開賣42伙 4伙一房複式戶全數獲買家認購
撰文：蔡偉南
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新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Bologna 於今日 （1日）傍晚6時進行次輪推售，以價單形式賣42個單位。據代理消息，約六時許，部分準買家及代理已經到場等待進行抽籤。
另有代理消息指出，次輪銷售提供的4伙一房複式連套房單位，已迅速獲買家認購。而截至傍晚六時半，該盤暫沽6伙。
PARK YOHO Bologna次輪銷售將會分為A組及B組兩個時段進行，其中A組提供13伙。該盤昨日晚上截票，最終接獲1,824票，較今晚價單發售的42伙，超額認購約42倍。
發展商日前開放一伙連傢具的現樓示範單位予傳媒參觀，為第8B座6樓及7樓F室，屬一房複式連套房，實用面積433平方呎。
單位以「悠閒麗雅」為主題，牆身以淡彩荷色為主調，配以灰色及淺木色傢具。下層為客飯廳及開放式廚房，客廳外連露台。從大門玄關旁的長樓梯可直達上層，上層全層為主人房連浴室，外望開揚景觀。
↓PARK YOHO Bologna一房複式示範單位↓
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