堅尼地城蚊型住宅地收至少8份標書　鷹君、信置競投

堅尼地城西寧街及域多利道蚊型住宅地將於今日（4日）中午截標。據了解，現場收至少8份標書，包括鷹君（0041）、信置（0083）、佳明（1271）及其士國際（0025），而百利保（0617）及富豪國際（0078）則合資入標。

今日截標地皮為堅尼地城西寧街及域多利道內地段第9069號住宅用地，地盤面積約為5,780平方呎，純住宅用途，最高樓面面積可達46,243平方呎，同時中標財團也可選擇作商住用途。

地皮估值介乎4.9億至7.4億

綜合市場資料，上述地皮每呎樓面地價介乎10,600元至16,000元，即估值4.9億至7.4億元。

普縉李雋傑表示，中標財團需負責維修和保養地盤內幅現存擋土牆。（資料圖片）

普縉助理總監（估值及諮詢）李雋傑表示，賣地章程內訂明除最底3層可作商業用途外，其餘部份只可作住宅用途，跟早前批出的沙田顯和里商住地一樣，可建樓面上限受到商、住用途比例所影響，非工業部份按照地契條款規定的特別條件計算。

發展商須負責其維修保養擋土牆

若以純住宅發展總樓面面積不得多於46,242平方呎，並設限呎條款（實用面積不少於280平方呎），建築物不得高於地面水平以上100米，發展商應參考其他相關政府部門針對以上方面的有關規限，而項目發展期止於2027年6月30日。

根據賣地章程，地盤內靠近域多利道的一邊有一幅現存擋土牆用以支撐該道路的結構安全，由於部分擋土牆位置屬於地皮之內，發展商須負責其維修和保養。