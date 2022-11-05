唔使一萬租Wetland Seasons Bay天台特色戶　後生仔租客當渡假

新界西全新盤頂層連天台特色戶，月租一萬有找。今年3月份入伙的天水圍Wetland Seasons Bay，新近有一伙連天台開放式戶以月租9,800元租出。

中原地產高級區域營業經理馬斯力表示，上述租務個案為Wetland Seasons Bay 1期5B座頂層連天台特色戶，實用面積271平方呎，採開放式設計。由於單位附連多用途天台，屋苑屬低密度設計，設有大型會所，一名「後生仔」覺得環境寫意儼如渡假，加上「抵住」，故即睇即租。

該單位月租叫價1萬元，議價後以9,800元成交，成交呎租36.2元。按業主於2021年10月以546.89萬元一手買入價計，租金回報約2.2厘。

代理：開放式戶放租盤已全數租出

馬斯力指，Wetland Seasons Bay上月錄約45宗租賃成交，表現活躍，平均實用呎租約29.7元。不過他指出，目前該屋苑的開放式戶放租盤數量極少，近月推出的放盤已全數租出，租金水平普遍介乎約9,000元，該屋苑現時最平的租盤為一房戶，月租約1.1萬元起。

馬斯力又補充，由於後市被不明朗因素籠罩，最近租務市場相對買賣穩定，當中入伙不久的屋苑更深得租客歡心，細單位亦因「價細」十分搶手。