新盤周末19宗成交　按周回落逾七成　128 WATERLOO一房逾千萬沽

市場未見焦點新盤，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（5、6日）兩日一手錄得約19宗成交，與對上一周的85宗成交回落77%。

其中，新地（0016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna周日進行第三輪銷售，賣12伙，即日沽出約6伙，成交價由422.7萬至1,006.4萬元。項目自上月27日起開售至今，十一天內累沽出108伙，佔全盤供應164伙約66%。

至於恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna連沽3伙，套現約1,530.9萬元，成交價由429.7萬至644.1萬元，呎價由13,557元至14,938元。當中，最貴一伙為E座5樓8室，兩房間隔，實用面積436平方呎，成交價644.1萬元，呎價14,774元。

另外，同系紅磡必嘉坊．迎匯暫錄210個認購登記，以首張價單56伙計，超額約2.75倍。

青衣薈藍連沽3伙 套現逾1900萬

宏安地產（1243）旗下青衣薈藍亦連沽3伙貨尾，套現1,934萬元，成交價由630萬至648萬元，實用面積由203至207平方呎。最貴單位分別為20樓A03室及A16室 ，屬開放式間隔，實用面積由203至207平方呎，成交價同屬648萬元。

由萊蒙國際（3688）及俊和發展的何文田窩打老道128 WATERLOO亦沽一伙，為10樓C室，實用面積342平方呎，屬一房間隔，成交價為1,010.5萬元，呎價約29,547元。