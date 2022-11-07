澐璟擬本周開價　首批涉兩房至四房　最快月內開售｜多相

華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德新盤澐璟，醞釀推售。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀今（7日）表示，預計最快本周公布澐璟的銷售安排，首批包括兩房至四房單位，最快月內進行首輪銷售。

至於項目自上周開放示範單位後，暫錄得3,800人次參觀，發展商今日起將對外開放全數6個示範單位，涵蓋兩房至四房戶型。

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡、保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀

發展商今日再開放3個示範單位予傳媒參觀，當中包括兩房及三房交樓標準單位，以及一伙兩房連裝修單位。據了解，相關兩房戶型全盤有約233個，佔單位總數約四成，分布在3A及3B座，近乎戶戶向海。

兩房示範單位以3B座28樓C室為設計藍本，實用面積568平方呎。門口旁的儲物室，改裝為小型酒吧。至於開放式廚房對出設有高身雲石餐枱，既增加工作枱面，亦可作為用餐區。而其中一睡房與客廳打通，改為放置工作枱，故廳區空間感大增。浴室淋浴間用上玫瑰金色鱗片作牆飾，配合白色雲石地板。主人房連工作平台，可三邊落床，床尾設開放式衣櫥。

↓↓澐璟示範單位↓↓

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澐璟位於啟德承富里2號，提供582伙，包括576伙分層戶及6伙臨海大宅，面積由371至4,850平方呎不等，包含一房至四房間隔，當中佔70%為兩房及三房。澐璟的關鍵日期為2024年12月，樓花期逾兩年。