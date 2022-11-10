發展商變陣推新界盤　今年新盤平均售價1100萬　按年跌兩成

樓價下滑，加上市區地皮成本較高，發展商「變陣」推售大眾化口味的新界區新盤，進一步拉低新盤平均售價。據中原地產數據，今年首十個月一手私樓登記量僅9,232宗，較去年同期13,155宗回落近三成，創2013年同期的6,211宗後的九年新低，平均售價亦跌至1,100萬元，按年跌兩成。

「變陣」推大眾化盤吸剛需

中原表示，新盤交投低迷，發展商賣樓收入由去年同期的1,811.5億元，急跌44%至今年首十個月的1,015.4億元，創六年新低。發展商「因時制宜」改變開盤策略，因應今年呎價動輒2、3萬元的市區項目，去貨速度較慢，細價樓卻仍具剛性需求，且北部都會區效應，發展商紛紛轉推呎價大眾化的新界區新盤。

首十月一手私樓成交 新界區佔70%

去年同期新界區一手登記比例約52%，但今年推高至72%。相反，港島及九龍今年只錄得2,494宗一手登記，前者更不足400宗，僅334宗，按年跌八成兼創九年新低。

按四區一手成交呎價比較，港島區呎價最高，達37,611元，九龍區呎價30,722元；新界東及新界西呎價僅16,274及15,162元，比市區平超過一半。

今年首十個月，新界區錄多達6,738宗一手登記，屯門及元朗區已佔近60%，分別錄2,019及2,022宗。新界區今年有多個熱賣新盤，包括屯門NOVO LAND、粉嶺ONE INNOVALE、大埔白石角SILICON HILL及元朗錦上路站柏瓏等。

而今年首十個月，一手樓平均售價跌至1,099.9萬元，較去年同期1,377萬元跌兩成，創三年同期新低。

若以地區劃分，港島區平均售價接近半億元，高達4,522萬元，九龍區平均售價1,216萬元，新界東平均售價948萬元，新界西平均售價858萬元。中原指，經濟環境一般下，市區新樓求價不求量，善價而沽，料短期一手樓市將繼續由新界中小型單位主導。