樓市回落　地產代理放盤標語層出不窮　「最心痛是放得太遲」？

近期二手樓市疲弱，交投量、價持續向下，業主心急售出物業，不介意減價、甚至蝕讓沽貨，而地產代理亦為開單而著急，各出奇謀，如近日街上的地產代理分行櫥窗紛紛再現「地產文學」，即除了放盤的基本資料如面積、叫價外，還有誇張的標語作為招徠吸客。

觀乎近期多家地產代理分店櫥窗，均處處貼滿紅色大字標語，例如北角半山富麗園業主「苦過Dee dee」；北角柏蔚山業主「淚已流乾」；大圍金禧花園放盤寫上「業主賣腎再賣樓」；亦有是「曼聯球迷」的大圍名城業主「輸大咗」。

↓↓昔日地產代理宣傳標語↓↓

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當年樂悠居「窮人恩物」惹熱議

參考地產代理監管局最新資料，截至今年10月31日止，全港持牌代理人數有41,489人，按月再減少105人或跌0.25%，連跌兩個月。而同期整體物業註冊量僅約4,434宗，以此計算，10月份平均每9名地產代理爭一張單。就連某龍頭地產代理行亦指，今年只有兩個月錄得盈利，其餘月份均錄虧損。

事實上，每逢大旺市或大跌市，地產代理行櫥窗便會出現層出不窮的放盤宣傳字眼吸客，如2012年樓市飛升，荃灣某地產代理分行的櫥窗，當時便張貼上樂悠居753平方呎單位叫價410萬元，並形容為「窮人恩物」，引起熱議。