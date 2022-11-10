錦上路站柏瓏主力柱需拆掉重建　近年熱銷盤、單月沽逾1300伙

繼大圍柏傲莊 III 因牆身混凝土強度未達標需要拆卸後，再有港鐵站上蓋物業出現工程問題。錦上路站上蓋物業柏瓏1期由於施工時未依從圖則，位於轉力層底下的八條主力柱結構力度不足，需要拆掉重建。參考柏瓏今年5月份曾進行多輪銷售，短短一個月累沽出1,351伙，極速套現逾123億元。



今年最熱銷新盤之一 單月沽逾1300伙

柏瓏為港鐵錦上路站項目的第一期發展項目，由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）合作發展，項目分為第1A期柏瓏 I、第1B期柏瓏 II 及第2期柏瓏 III，全盤合共提供2,200伙。

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柏瓏為近年熱銷新盤之一，其第1A期柏瓏 I 今年5月份推出發售，首批折實均價1.7萬元，一房戶最平折實售608萬元起。項目短短六日沽出710伙，佔該期單位總數715伙的99%，套現逾66億元。

同月，第1B期柏瓏 II 接力推售，單月沽出超過600伙，套現逾56億元。兩盤合計，短短一個月沽出1,351伙，佔兩盤總伙數1,520伙接近九成，共套現逾123億元。

原定預計關鍵日期為2024年第四季

項目賣點之一為位處鐵路站上蓋，其中，柏瓏 I 設4座物業，提供715伙，戶型包括一房至三房間隔，實用面積339至769平方呎，原定預計關鍵日期為2024年10月10日。

至於柏瓏 II 由5座物業組成，共提供805伙，實用面積351至977平方呎，設一房至四房戶，此期數最近錦上路站的A及D出口，原定預計關鍵日期為2024年11月9日。

柏瓏III 獲批預售 預定2025年3月落成

至於屬第2期的柏瓏 III，則提供4座物業，涉680伙，於今年8月份申請售樓紙，9月份極速獲批，意味可以隨時推售。據地政總署資料，項目預計落成日期為2025年3月18日。

資料顯示，柏瓏所在地盤由信置、嘉華、中國海外合組財團於2017年5月以83.3億元投得，貼近估值上限，每方呎樓面地價6,735元。

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