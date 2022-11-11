為子女報讀市區校網　廿四孝父母蝕沽東涌三房　三年蝕61萬｜多圖

二手市場疲弱，東涌東環有業主為子女可遷到市區優質校網區， 不惜蝕讓套現換樓。該名業主趁三年額外印花稅（SSD）期限「鬆綁」即沽貨，單位帳蝕15萬元，如計及使費料實蝕近61萬元。

中原地產分行經理陳賢欣表示，是次成交為東涌東環2A座中層2室，實用面積640平方呎，屬三房套房連梗廚間隔，附40萬元新裝修，享海景及泳池景。 原業主因見樓價回落，所以為子女可以遷到市區優質校網區，故套現換樓。

月內劈85萬 獲街坊接貨

單位今年10月以約870萬元叫價放盤，業主原本亦不欲蝕賣，但因見樓市跌勢加劇，終面對現實大幅減價。 放盤一個月，累減85萬元或近一成，以785萬元沽出，呎價12,266元。 新買家為區內租客，因有見樓價跌幅顯著，加上單位樓價符合預算，故買入自用。

同類戶型近兩年首次跌穿800萬

陳賢欣續指，上述成交為同類型單位造價近兩年來首次跌穿800萬元，對上於今年7月錄得的同座高層同類單位，造價亦達930萬元，反映相隔約4個月，成交價回落145萬元或16%。

據悉，原業主則於2019年11月以800萬元買入自住，持貨3年，是次轉手帳面微蝕15萬元， 單位期內貶值近2%。如計及當時入市繳稅約30萬元，及買入賣出的佣金共約16萬元，料實蝕近61萬元。