西九藝術廣場大樓今午5時截標　新地以獨資形式入標

西九文化區管理局（下稱管理局）去年11月，就西九商業發展項目藝術廣場大樓項目進行招標，並在今年2月截標。惟截標逾四個月後，管理局7月份突然公布取消招標程序，並推出優化版本，將發展權和營運權由34年期大幅增加至47年期。新一輪招標於今日（14日）下午5時截標。

【15：50】至於新地（0016）副董事總經理雷霆回覆《香港01》表示，該集團已獨資入標西九商業發展項目藝術廣場大樓。至於2月份有遞交標書的華懋集團回覆《香港01》表示，是次未有就項目遞交標書。

【15：15】截至下午3時15分，已有一家發展商到現場遞交標書，惟未有透露所屬財團身份。

項目最新市場估值約34.9億至48.9億元，即每呎估值約5,000元至7,000元。

上述項目將採用「建造、營運及移交」（Build–operate–transfer、BOT）的採購方式，中標者會獲授予藝術廣場大樓項目為期約47年的發展權和營運權，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。

藝術廣場大樓涉3幢商廈 總樓面近70萬呎

藝術廣場大樓項目由3幢商業大樓組成，總樓面面積合共約699,673平方呎，辦公室佔672,063平方呎，而零售、飲食、娛樂部分佔26,910平方呎。項目位處西九文化區的中心地帶藝術廣場，周邊有M+博物館、香港故宮文化博物館、興建中的演藝綜合劇場，以及佔地11公頃的藝術公園。

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曾接獲4標書 惟今年中取消招標

去年11月，管理局就西九商業發展項目藝術廣場大樓項目進行招標，並在今年2月截標，當時接獲至少4份標書，入標財團包括新地（0016）、信置（0083）、華懋及領展（0823）。惟在7月份，即截標後逾四個月後，管理局公布取消項目招標程序，並推出優化版本，將發展權和營運權由34年期大幅增加至47年期。

管理局早前指，取消招標並推出優化版本，主要是因應投標者的意見，要求政府延長合約的34年期限，以及放寬對泊車位的10年使用期限，一併放寬至地契的剩餘年期（即約47年至2070年）。政府同意管理局的要求，並於8月和管理局修訂地契和簽訂補充備忘錄。

須不遲於2026年中落成及開始交租

關於項目落成時間，管理局早前指，由該局負責的部分仍然預計在2025年完成，而在整個招標過程中，局方聽取了有些持份者的聲音，擔心未來疫情或有反覆，對建築程工序或產生潛在的影響，所以局方對細節作出微調，項目須不遲於2026年中落成並開始交付租金。 如中標發展商於2026年中前落成，管理局會以分成方式提早收取租金。