舊樓收購｜恒地北角天宮台旁長形地盤　獲神秘財團近5700萬收購

港島市區地盤具重建價值，有神秘財團斥資5,682萬元，向恒地（0012）買入北角熙和街天宮台及渣華道威邦商業中心兩幢大廈之間的地盤。樓齡達67年、樓高六層的天宮台過去十多年一直獲發展商進行收購，地盤毗連新世界（0017）的北角前皇都戲院重建項目。

資料顯示，北角熙和街1至17號天宮台及渣華道8號威邦商業中心之間的長形地盤，新近以5,682萬元沽出。該物業新買家為天賦企業有限公司，其公司秘書包括李琪翔。據了解，李琪翔過去曾多次協助本地大型發展商新世界進行收購活動。

至於上述易手地盤原業主為英高發展有限公司，其公司董事均為恒地（0012）高級管理層或相關人士，該集團早於1984年買入該物業，及後在2019年以象徵性1元作內部轉讓。

天宮台一直傳由新世界、恒地及「釘王」桂洪集團收購

值得留意，上述易手地盤位為渣華道8號威邦商業中心及熙和街1至17號天宮台之間的位置，外型呈長方形，料為兩幢大廈之間的道路或走廊。該物業毗連的天台宮，為一幢樓高6層、提供54伙的舊樓，過去十多年一直由本地不同發展商進行收購，市傳相關發展商包括恒地、新世界及「釘王」桂洪集團。

毗連皇都戲院重建項目

翻查過去資料，北角天宮台於2010年至2014年期間，曾獲上述地形地盤新買家天賦企業有限公司，以及達迅發展有限公司買入45伙，作價530萬至1,030萬元。早前有市場人士預計，由於天宮台毗連新世界北角前皇都戲院重建項目，因此不排除新世界也有意收購天宮台，並與皇都戲院地盤合併重建，以加大效益。