觀塘裕民坊重建項目邀19間發展商入標　5家財團未能入圍

市建局公布，今日（16日）邀請19家發展商及財團入標競投，合作發展觀塘市中心第四及第五發展區項目。項目截標日期為2023年1月11日中午。該項目於9月7日截收意向時，共接獲24份意向書，意味是次招標程序，有5家發展商未能入圍。

9月初共接獲24份意向書

9月份有份遞交意向書的財團包括新地（0016）、恒地（0012）、長實（1113）、信置（0083）、會德豐地產、華懋、遠東（0035）、鷹君（0041）、中國海外（0688）等。

歷時逾二十年時間的觀塘市中心項目，為市建局歷來規模最大的單一重建項目，以五個區域進行分階段發展，上述為最後一個發展區域，前身為裕民坊部分，地盤面積為275,505平方呎。項目完成後，預計總樓面面積上限為2,165,932平方呎。

地皮估值151億至259億

項目是次引入「浮動規劃參數」，即容許發展商彈性分配商業、辦公室、酒店設施樓面面積，當中，酒店樓面縮減到0至約34.44萬平方呎，意味中標發展商日後可放棄興建酒店；至於商場樓面不少於約70萬平方呎，並需設於項目的低層樓層。

有市場人士預計，項目最高估值達到259億元、每呎樓面地價12,000元。至於最低預算為每呎樓面地價約7,000元，估值約151億元。