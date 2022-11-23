今年新盤成交量大跌逾43%　逾2000萬樓萎縮近75%

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，今年截至11月21日止，新盤成交量共錄8,874宗，較去年同期15,709宗大幅減少約43.5%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，由於今年樓市受疫情打擊，年初更一度未有全新盤登場，加上息口上調等利淡因素影響，導致一手交投按年大減。而且銀碼愈大，一手交投跌幅愈大。若以金額劃分，年內截至11月21日止，逾2,000萬元個案僅錄460宗，按年大跌74.5%；逾1,000萬至2,000萬元交投按年亦大跌約69.4%。

今年一手市場焦點落在新界區上車盤。

反觀，同期逾600萬至1,000萬元個案跌約24.6%；600萬元或下則跌約18.5%，跌幅明顯較少。箇中原因是今年有不少新界區上車盤登場，部份以低市價推出，銷情理想，帶動1,000萬元或以下的成交宗數與去年同期相比，跌幅相對較細。

劉嘉輝又指，今年登場新界上車盤NOVO LAND 1A及1B期、柏瓏 I 及 II、ONE INNOVALE 1至3期，涉及的1,000萬元或以下成交量合共超過3,570宗，佔同期全港1,000萬元或以下一手宗數6,885宗超過一半。