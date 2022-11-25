荒廢逾二十年　殘裝唐8樓獲投資者搶貴兩成　呎價4200元｜多圖

市區舊樓具收購重建潛力。深水埗青山道一伙屬遺產物業的殘裝唐樓單位，日前透過拍賣行推出，開價150萬元，獲5組投資者競投，終以186萬元賣出，成交呎價僅約4,256元。

忠誠拍賣行馬裕軒表示，上述單位為深水埗青山道285至287號一個唐8樓單位，實用面積437平方呎，開價150萬元，拍賣前已獲多組買家查詢，最終成功吸引5組投資者到場競投爭奪，最終搶高36萬元或24%，以186萬元售出，成交呎價約4,256元。他又指，該類單位樓齡高、又屬不設電梯的唐樓，較難向銀行承做按揭，新買家需要一筆過FULL PAY全數樓價共186萬元。

新買家需FULL PAY全數樓價

此外，他又表示，是次成交價186萬元略低於早前預計的200萬元，或反映近月樓市走勢欠佳，投資者出手較審慎。他又透露，上述單位的銀行估價高達280萬元，即成交價較估值低約94萬元或約34%。

↓↓殘裝唐8樓單位放盤相片↓↓

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代理：衰過鬼屋 廚房牆身保留70年代香煙廣告

據代理提供的放盤相片，上述單位唐8樓單位，內部相當殘舊，地板仍為舊式綠白色格仔磚。基本上全屋所位置，包括大廳、房間、浴室、廚房的牆身、天花及地板，通通也有裂縫或石屎剝落的情況，不過鋁窗卻曾翻新，較為新淨。廚房方面，狀況亦相當殘舊，牆身更貼上70年代美國金孖寶的香煙廣告，代理估計該單位至少荒廢超過20年至30年，目前狀況「仲衰過鬼屋」。

深水埗青山道285至287號唐樓。（網上圖片）

擬劏3間房收租 月租逾萬元、回報6.4厘

他又透露，上述單位所在大廈周邊位置均為發展商、財團的收購目標，因此不少投資者也對單位有興趣，希望率先以低價插旗等待被收購。而新買家預計將會翻新單位，並把單位至少劏為三間劏房，料每間房月租可達4,000元，合共月租可達至少逾1萬元，即新買家可享租金回報逾6.4厘。

此外，他指出，是次沽出的殘裝唐樓單位屬遺產貨，原業主為一手業主，早於1963年以2.44萬元買入該單位，即是次易手帳面升值183.6萬元或76.5倍。