差估署：10月樓價指數352.4點　按月再跌2.41%　創近五年新低

差餉物業估價署今（28日）公布，10月份私人住宅樓價指數報352.4點，較9月的361.1點按月下跌約2.41%，連跌五個月，屬2017年12月錄得的352.7點後、近五年新低。今年首十個月，本港樓價累跌10.54%；與去年9月歷史高位398.1點相比，累跌約11.48%。



首十個月樓價累跌10.54%

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報354.2點，按月跌2.5%，按年跌11.12%；大型單位（D、E類）報306.7點，按月跌1%，按年跌8.96%。

今年10月份樓價與較去年9月歷史高位，累跌約11.48%。（廖雁雄攝）

若再細分各類戶型，跌幅最多為B類（431至752平方呎）單位，報339.1點，按月跌2.64%；A類單位（面積431平方呎或以下）報388.9點，按月跌約2.4%；C類（753至1,076平方呎）報318.3點，按月跌1.57%。

至於D類（面積1,076至1,721平方呎）單位則報312.6點，按月跌0.76%；E類（1,722平方呎或以上） 單位報282.4點，按月跌2.38%，值得留意是E類單位已連續六個月錄得少於20宗成交。

租金指數按月升0.28%

租金方面， 10月份租金指數報179.5點，按月上升約0.28%。今年首十個月，租金累計跌1.75%。