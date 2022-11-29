置地、信和拓地產科技　夥30企業推先導項目　與新加坡屬良性競爭

本港發展商積極拓展地產科技，香港房地產科技聯盟主席置地與信和集團首次合辦「城慧2022」，吸引逾3,000個來自70個國家及地區的解決方案參與，最終有30家企業入選，將與兩大公司合作推出先導項目，冀研發適用於香港、粵港澳大灣區，以至全亞洲的房地產科技解決方案，推動房地產科技創新。



港創科優勢不輸星洲 成功科企以全球為目標

近期很多人把香港與新加坡作比較，認為兩地競爭激烈，互搶人才、互搶商機。信和集團創新聯席董事楊孟璋表示，數十年以來，新加坡一直是香港的良性競爭伙伴，雖各有不同執著點，但他認為一間成功的科技公司最終必以全球為目標。

他續指，香港在地產界的聲望一向不俗，因此不少新創科技公司會以香港作為踏腳石，把香港的成功帶到外國，擴充業務發展。與此同時亦有不少新加坡公司有意在港發展，他認為香港仍然有著創科基地的優勢。

置地公司數碼轉型及創新董事兼主管詹廷偉（左），信和集團創新聯席董事楊孟璋。（陳芷晴攝）

置地公司與信和集團今年首度合辦「城慧2022」，今年6月起啟動，接獲來自70個國家及地區的超過3,000個方案參與，最終有30間企業入選，其中超過一半企業來自大中華地區，亦有來自內地、香港、美國、歐洲、澳洲及新加坡的企業。入選企業覆蓋不同投資範疇，包括大數據分析、人工智能機械人、可再生能源方案、物聯網（IoT）及擴增實境與混合實境（VR/AR/MR）技術等。

置地公司數碼轉型及創新董事兼主管詹廷偉提到，大中華地區內，單是香港企業佔了差不多三分一，證明香港絕對有能力發展地產科技的新生態。他補充，在地產科技應用上，香港對比其他已發展國家更有優勢，因為已發展國家在樓宇建設上較為成熟，應用地產科技的廣泛性有限，相反，香港仍積極發展樓宇建築項目，變相有較多機會應用新興的ESG技術。

疫情下計劃仍接獲逾3,000個方案，楊孟璋認為，反映全球各地的科技公司對香港、中國以及亞洲市場仍抱有信心，即使無法親臨訪港，反應仍十分踴躍。楊孟璋稱，在經過置地及信和各自測試、再交換評估，才能保證方案的可行性，並會在其後的每一個建築項目都會應用該技術，以確保此科技能長遠運用。

置地及信和將於明年2月為入選企業提供展示平台，向潛在的合作夥伴和投資者推介解決方案。（陳芷晴攝）

入選企業需要財務穩定

除了項目的可行性，楊孟璋指，相關科技公司亦必須具備一定財務穩定性。曾任香港科技園公司高級行政人員及首席商務總監的他提到，科技園為支持初創公司，為其提供資金援助，但現在以商業機構角度，始終希望合作伙伴有能力正常營運。「本身我地scale（規模） 大，一啲初創真係未必support（支援）到。」因此在選擇合作伙伴時，未必會揀選仍處於初期發展階段的企業，而是會傾向選擇有一定發展基礎、能自我生存、又有意進軍香港市場的企業。

不少人認為，香港經濟正處於低迷時期，楊孟璋卻指，香港商業發展並不受疫情及地緣政治因素影響。在仍未完全通關的情況下，香港科技發展反而更加蓬勃，對比兩年前的「城慧2020」，今年仍有不少創新科技登場。楊孟璋笑言，有人曾問他「為何地產商從競爭對手變成合作伙伴」，他認為，「大家喺同一條船，唔係競爭對手，互相幫手條路會行得好啲。」他深信「城慧2022」會為地產科技注入新血，穩固香港創科基地的發展。