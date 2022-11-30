港鐵小蠔灣第一期招意向　涉約1400伙　下周四截收

港鐵（0066）公布，明日（12月1日）起就小蠔灣項目第一期邀請有興趣的發展商及／或財團提交發展意向書。截收日期為2022年12月8日下午2時正。此項目涉約1,400伙，連佔6.7萬平方呎商場樓面。

小蠔灣項目坐落於稱為丈量約份第346約地段第145號的部份地段，位於港鐵小蠔灣車廠上蓋，毗鄰將興建的港鐵東涌綫小蠔灣站，該站預計於2030年啟用。項目將發展為一個可持續發展的社區，包括樓面面積約322,926平方呎的購物商場。

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第一期涉約1400伙 商場佔6.7萬呎

第一期位處於項目的西南面，住宅樓面面積上限為1,245,395平方呎，商場樓面面積約為67,350平方呎。港鐵早前曾透露，小蠔灣項目將分多個階段招標。發展局則於9月公布賣地計劃時指，第一期項目提供約1,400伙。

港鐵公司在收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單以邀請發展商及／或財團遞交正式標書。

測量師：料每呎樓面地價3200至3500元

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，未來整個小蠔灣項目將有大量房屋供應，他估計第一期項目的景觀會以山景為主，有部分海景，料項目每呎樓面地價介乎3,200元至3,500元。以項目商住總樓面共1,312,745平方呎計算，估值介乎約42億至46億元。

而綜合市場人士預測，上述小蠔灣項目第一期每呎樓面地價介乎3,000元至5,000元，即估值介乎約39億至65億元。