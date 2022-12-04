油塘朗譽今首輪銷售128伙　暫有十多名買家到場

由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘新盤朗譽，為12月份首個全新開售新盤，今（4日）進行首輪銷售，盡推首批128伙，折實售價由413.95萬元起。據知，朗譽昨截票，累積接獲約166票。今日銷售不設大手時段，每名買家最多可買3伙。早上10時半，大約十多名買家到達位於九龍灣富通中心的售樓處現場。



美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，朗譽首批單位折實售約413萬元起，吸引年輕買家目光，美聯客戶當中，80、90及00後買家佔約八成。至於地區分布，九龍區買家佔約八成，香港及新界區合共佔兩成。他又預期。朗譽落成後的呎租可達40元水平，租金回報料約3厘。

布少明又表示，若大埔新盤能於月內開售，預計12月一手成交量或有400至500宗水平，但全年一手交投仍不足1萬宗；12月二手亦預計維持2,500至2,600宗水平。他預期，受加息及疫情等因素影響，12月樓價仍會輕微下調。

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在剛性需求及市況成交淡靜下，一手銷情較慢熱，但市區盤始終交通配套較優勝，且朗譽單位多元化，包含開放式至三房供應，樓價由400餘萬元起，相信待市況明朗化承接力會更勝一籌。陳永傑又指，隨市場預期12月美國加息幅度會減慢，內地疫情漸受控，近日二手睇樓及成交量已見回升，若好消息持續出籠，冀二手樓價可於12月見底。

首賣128伙 折實入場414萬起

首輪銷售128伙，實用面積由261至730平方呎，開放式戶佔17伙、一房佔41伙、 兩房67伙、三房佔3伙。以最高折扣15%計，折實售價413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價15,860元至19,484元。整批折實均價為17,938元。

入場單位為第1座6樓B室，實用面積261平方呎，採開放式戶間隔，折實售價413.95萬元，折實呎價15,860元。

朗譽位於高超道29號，位置鄰近油塘通風樓，由兩座大廈組成，涉及634伙，實用面積由246至1,601平方呎，主打一至兩房戶型，預計關鍵日期為2025年3月31日。

朗譽預計關鍵日期為2025年3月31日。

↓↓ 兩房經改動示範單位↓↓