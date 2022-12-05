將軍澳業主看淡　連沽兩伙維景灣畔　兩房單位以一房價賣

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋將於本月11日通車，將軍澳與日出康城的二手交投明顯轉活，惟損手個案亦隨之上升。有投資者看淡後市，三個月內連沽兩伙維景灣畔單位，包括最新以635萬元沽出一個兩房戶，造價比一房戶更平。



中原地產分行經理黃仕斌表示，該名投資者新近再沽出維景灣畔8座低層B室，實用面積496平方呎，採兩房間隔，望山景，最初開價750萬元，最終減115萬元或15%至635萬元成交，成交呎價12,802元。此成交價不僅創屋苑同類單位新低，亦貼近一房造價。

維景灣畔位置靠近將軍澳跨灣大橋其中一個出口。

9月維景灣畔一房650萬成交

該投資者早於2010年3月以290萬元買入上述單位，現沽貨帳面獲利348萬元，升值約1.1倍。據了解，該投資者早前已沽出同屋苑一伙9座中層A單位，作價1,052萬元，主要是看淡後市，寧止賺離場。

事實上，上述兩房戶的成交價，比屋苑的一房單位更平。參考代理數字，維景灣畔1期3座中層B室，面積398平方呎，今年9月以650萬元易手，呎價16,332元，即上述成交價比一房單位再平15萬元。

再參考屋苑對上一宗同類兩房單位的成交於上月錄得，為8座低層B室，實用面積同為496平方呎，以718萬元易手，成交呎價14,476元，以呎價計，上述新成交跌價近12%。

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