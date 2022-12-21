2022財經暗黑事件｜97年曾淪負資產　70後中女今再接火棒：不後悔

2022年上半年受疫情拖累、緊接下半年港銀啟動加息，本港樓價全年累跌近15% ，早兩年高位入市的小業主即時淪為「負資產」。70後的張太與丈夫去年斥資近920萬元買入一個日出康城單位，面對年內樓價跌逾一成，她有感自己接下了火棒，不過想到交租亦非長遠辦法，不後悔購入屬於自己的物業。原來張太在97年樓上市爆煲前亦曾上車，購入人生第一個物業，及後與不少港人一樣成為「負資產」，決定租樓，豈料二十五年後歷史再度重演。



張太憶述道，在1997年政府宣布八萬五建屋計劃之前「不幸」購入人生第一個物業，當年資金有限，只能買入沙田一間約500多平方呎的村屋單位，惟由於村屋樓契比較複雜，加上當時市況很差，物業一直未能「甩手」，擾攘多時，前後經歷了股災及沙士，她早已成為負資產。

1997年買村屋淪為負資產

在成功售出該村屋後，她便開始加入「租樓行列」，一租便是十多年。她認為租樓比較輕鬆，「唔使凝住仲要供幾多年（樓）。」直至去年，想到自己與丈夫已有一定經濟能力，且當時仍處於低息期，心想供平過租，遂萌生置業念頭，決定購入屬於自己的物業已備日後退休。「一路交租都唔係辦法，唔係話一定要買樓，但（當時）見個市都差唔多啦。我買嗰時出面都仲貴，我買樓花就平少少囉。」

豈料今年樓市轉勢向下，香港更跟隨美國啟動加息，無奈接下了火棒 ，張太表示並不後悔，並與丈夫有共識一致認為「是時候入市」。「當初只係到處抽（樓），咁啱呢個盤籌號比較前，當時仲係樓花期，跨灣大橋又就快通車，就揀咗康城。」。二人任文職，月入合共約十萬元內，張太相信即使加息仍能負擔得來，又指生活及儲蓄習慣無刻意調整，只期望預算落差不要持續擴大，又指未來如息口調頭向下，供樓定比租樓划算。

延遲收樓打亂入伙計劃

問到張太收樓一刻的感受，她眉頭一皺，並指發展商以疫情為由，將交樓日期由原本7月底延至10月底，結果11月底才正式收樓，形容「嗰下係嬲」。張太原計劃新年前入伙，並預早訂造了傢俬及裝修，怎料實際交樓日期與原定計劃相差了四個月，恐裝修、家具店或已截單準備收爐，「好多因素加埋，打亂晒計劃」。

對於首次成為日出康城居民，張太指交通算方便，步行約5分鐘到康城站，或者靠跨灣大往返九龍、將軍澳，「就算唔揸車都好方便」。張太形容自己是「completely new to 康城」，但到區內觀察後，認為食肆選擇尚算多，「係差啲雜貨舖」，仍能應付日常生活所需。她又指，唯一要「彈」是沒有街市，附近只有一間超級市場，雖有濕貨提供，但擁有多年煮食經驗的張太批評，「真正買餸係唔會去呢到。」