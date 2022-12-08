超級豪宅｜太古山頂金馬麟山道豪宅地盤10億沽　呎價9.44萬

山頂傳統豪宅區錄得矚目大額成交個案。由太古集團持有的山頂金馬麟山道5號豪宅地盤，新近以10億元易手，以重建後總樓面計，成交呎價高達約9.44萬元。

上述超級豪宅為山頂金馬麟山道5號，現為三幢獨立屋，據悉，其中一幢由太古集團一名高級董事居住。該豪宅所在位置，在11月中獲屋宇署批出建築圖則，准建兩幢設有地庫、樓高兩層的洋房，總樓面約10,589平方呎。

上月中准建兩幢洋房 涉近1.06萬呎

資料顯示，上述超級豪宅地盤在11月11日以10億元易手，以新建築圖則的總樓面計算，成交呎價約94,438元。至於新買家為HK BETTER ROOTS FUND LIMITED，其公司董事為馮繼勇（FENG, JIYONG）。

公司名義入市 暫繳3億巨額辣招稅

由於上述豪宅地盤透過公司名義買入，因此新買家需要繳付高達樓價30%的辣招稅，涉及3億元。不過由於預計該地盤將會重建，料日後完成重建後可向稅局申請退回大部分稅款，涉及樓價的25.75%。

山頂金馬麟山道5號豪宅Cameron Lodge由太古集團持有，早於1985年2月入伙，屋苑僅提供3座洋房，每幢洋房實用面積約3,506平方呎，合計總實用面積約10,518平方呎。

原由滙豐持有 1993年易手予太古

資料顯示，該豪宅地盤早年由滙豐銀行於1940年以7萬元買入，及後在1993年以8,100萬元易手予太古集團。而在2006年再作內部轉讓，該地盤以1.95億元轉讓予香港太古集團有限公司（JOHN SWIRE & SONS (H.K.)LIMITED）持有。