桔梗結業並提前3個月還舖　巨舖迅獲Cafe 29萬承租　輕微跌租3%

台灣過江龍餐廳「桔梗」兩個月前被舖位業主入稟追租306萬元，該店近日於社交平台宣布正式結束營運，並指與業主簽訂和解書，提早三個月歸還舖位。據代理最新消息，該巨舖交吉不足一個月已獲不少租戶洽租，最終落實以每月約29萬元租出予一家特色Cafe，租金較「桔梗」舊租金輕微回落3%。



上述舖位為砵蘭街160至166號地舖，地舖面積約3,511平方呎，設有閣樓面積約900平方呎，合共總樓面約4,411平方呎。舖位原由香港郵意（旺角）有限公司租用作食肆「桔梗」，每月租金約30萬元，租約期由2019年3月18日至2023年3月17日。

業主上月初商討收回巨舖、重新放租

不過據代理消息透露，舖位在11月初已經在市場重新放租，同時正與「桔梗」商討收舖事宜。上月底，業主已接獲數個租戶表示有興趣租用，最終該巨舖獲另一家特色Cafe租用，每月租金約29萬元，較舊租金30萬元輕微回落3%或1萬元。

資料顯示，上述舖位原業主早於2004年以1,230萬元買入該舖位，以最新月租約29萬元計算，租金回報高達28厘。

10月份宣布告急兼被追租三球

事實上，在10月初，「桔梗」於社交平台上宣布告急，指因疫情政策，由第一次暫停晚市後飲食業明顯出現嚴重影響，久久未能恢復，至今生意額累積下跌達六成。同月底即被砵蘭街舖位業主入稟高等法院，追討被拖欠的租金約306萬元，並要求交出「桔梗」舖位。

而在11月份，有網民於社交平台上的飲食業生意頂讓出售群組，發現有與「桔梗」樓面相當相似的餐廳找人頂手。直至12月初，「桔梗」在於社交平台宣布正式結束營運，並指與旺角砵蘭街舖位業主簽訂和解書，提早三個月歸還舖位，又指「桔梗」不會在香港重開。