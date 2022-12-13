蝕讓放盤無人問　轉陣租出即獲洽購　現崇山3房帳蝕四球半｜多圖

二手市場疲弱，黃大仙現崇山一伙中層四房戶業主因有意離港，去年3月以「平手價」放盤，及後多次調低叫價仍無人問津，遂轉陣以每月3.5萬元租出單位。單位成功租出後，卻突然獲新買家洽購並即時還價，單位終以1,550萬元連租約沽出。原業主持貨四年帳面勁蝕450萬元。



利嘉閣地產高級市務經理李嘉輝表示， 是次成交為黃大仙現崇山2座中層D室，實用面積963平方呎，屬四房套連儲物室間隔，座向南，外望彩虹道公園景。原業主因有意離港，所以在去年3月以2,000萬元購入價放盤，及後因應市況多次調低價錢，仍無人問津。業主亦決定先將單位轉為放租，月租約3.5萬元，並獲該租客一次過繳交一年租金共42萬元。

↓↓黃大仙現崇山成交單位直撃↓↓

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四年前買入價2000萬 帳蝕22.5%

不過，當單位成功出租之際，即獲買家洽購並即時還價。最終經雙方議價後，單位以1,550萬元連租約沽出，呎價約16,096元。換言之，單位放盤逾一年半，累劈450萬易手。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,675萬元，而恒生估價則為1,674萬元。即最新成交價較估價低7.4%。

據悉，原業主2018年以2,000萬元買入單位，持貨四年，是次轉手帳面蝕讓450萬元，單位期內貶值22.5%。