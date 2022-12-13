取消安心出行利好零售　投資者：明年舖市或現大陽春、交投量倍升

特首李家超今日（13日）宣布，明日起市民毋須再使用「安心出行」，但會保留食肆等指定處所的「疫苗通行證」安排，同時取消黃碼安排。有舖位投資者認為，上述新安排對零售市道有正面作用，不過明年舖市依然存在不明朗因素，情況如同「賭大細」，預計最理想情況為明年上半年本港與內地全面通關，舖市將現大陽春，明年舖位成交量也較今年勁升近一倍。



盛滙商舖基金創辦人李根興表示，政府最新公布新安排，安心出行將於明天取消，市場同時充分期望全面通關。他指出，若明年上半年本港和內地全面通關，加上全面放寬社交距離措施，而且美國加息周期到頂，並開始放風減息，預計將會有利零售舖市。

李根興：核心區舖價最多升30%

他指出，若上述利好消息盡出，核心區舖位售價升20%至30%，民生區舖位也會跟隨上升10%至20%成。他又預計，明年舖位成交量將會較今年大升近一倍，預期平均每月近180宗商舖註冊成交。明年二月、三月份舖市料出現小陽春，若配合通關，甚至乎出現大陽春。

不過，他又表示，若疫情反覆，下年仍未全面落實中港通關，美國加息未見頂，而且俄烏不停戰，預計舖市會再跌。核心舖價跌多15%至20%，民生舖價再跌10%至15%。成交量會持續低迷，保持在每月約100宗註冊水平。

蔡志忠：利率不會長期處於高位

資深投資者蔡志忠則表示，新措施對零售及消費市道有幫助，不過最重要依然視乎本港如時與內地落實通關，又指今年市況已經跌到處於谷底，估計農曆新年前後舖市仍處於淡季，最快在明年第二季才會出現反彈。

他又指出，目前息口處於上升周期，利率水平較年初已經上升不少，但相信利率不會長期處於高位，明年大機會出現回落。