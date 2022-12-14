全年推27新盤按年跌三成　銷售率不足6成　呢5個新界新盤賣最多

受疫情及持續加息影響下，發展商推盤步伐受阻，今年新盤推盤及成交量均告下跌。據代理數字顯示，全年只有約27個全新盤開售，涉及單位約12,030伙。相比去年一手市場推出的40個新盤、涉逾1.7萬伙計算，今年推盤量大跌約3成。



據代理數字顯示，今年整體新盤銷售率不足6成，其中5個新盤的銷售率更不足一成，全為市區項目。其中，港島區今年只有零星超級豪宅，當中更未見有以價單方式開售的港島區新盤。反觀，港島區去年仍有10個新盤推出價單發售。有意見認為，港島區一手供應向來少，發展商求量不求價，正靜待港通關後才善價而沽。

港島區新盤成交321宗 創有紀錄新低

據中原地產研究數據，截至12月9日，2022年港島區只錄得321宗一手私樓買賣登記，按年下跌逾8成，並打破對上2008年錄得的498宗最低紀錄，創1996年有紀錄以來新低。

另外，截至本月13日，全港一手市場只錄得約9,000宗成交，預計本月餘下時間都不會有全新樓盤推出，發展商提早收爐，以銷售貨尾為主。預計全年一手成交量勢跌破1萬宗水平，與去年逾17,200宗比較，大跌逾四成，創2013年實施一手新例後、逾8年新低。

錦上路站柏瓏系列至今累售約9成，套現約125億元。（代理提供）

首5個銷售率最高新盤全屬新界區

除了新盤量未如理想外，截至本月12日為止，合共售出約6,817伙新盤，銷售率約57%；其中5個市區項目銷售率更不足一成，低見約1%至7%。

當中，首5個銷售率最高的新盤，全屬新界區細價樓，包括元朗柏瓏I、屯門NOVO LAND第1A及1B期、大埔白石角SILICON HILL第1期，及粉嶺One Innovale Archway，合共提供3,518伙，至今累售約3,412伙，銷售率91%至99%不等。

屯門NOVO LAND年內沽出1545伙 為今年之冠

至於，今年最高銷售新盤為新地（0016）旗下屯門NOVO LAND。該盤1A期今年7月推出首批165伙，折實平均呎價13,188元，經過一連7日收票，截收逾1.9萬票，成為今年新盤票王。連同1B期，兩期共提供1,624伙，至今累售約1,545伙，銷售率高達95%，套現約95億元，

至於，由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏系列，則成為今年新盤「吸金王」，兩期共提供1,520伙，至今累售約9成，套現約125億元。

代理：若成功通關 農曆新年前樓市或現「小陽春」

中原地產住宅部總裁陳永傑認為，隨着香港經濟及社會活動逐漸復常，內地陸續放寬通關等措施，加上美國加息步伐放緩，12月樓市氣氛已明顯改善，二手劈價盤已被消化。對於中港有望即將通關。他相信，只要通關，農曆新年前樓市好大機會出現「小陽春」，發展商將會全力出擊推盤，明年一手成交量料回升近8成至約1.6萬宗，首季樓價亦將會見底反彈。