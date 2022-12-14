利嘉閣今年生意額跌4成　要求業主減租一半　料明年樓價升5至8%

近一年受疫情及加息因素影響，住宅樓市走勢下滑，不過有大型代理行仍看好明年樓價走勢。利嘉閣地產總裁廖偉強預計， 明年中小型住宅樓價升5至8%，又指樓價1,200萬元以內的單位將受惠於財爺PLAN，其中500萬至600萬元的上車盤成交料會增加。至於，明年豪宅價格在通關效應下也獲看好，料將有5%上升空間。 租務方面，該行料明年中小型住宅租金於料升3%；豪宅租賃表現則持平。



廖偉強解釋，看好明年主要由於預計股市將會見底出現大反彈，推動樓價回穩，而加息幅度漸漸放緩，有助紓解供樓負擔壓力，加上內地開始放寬防疫措施，預期短期通關機會大增。不過，廖偉強認為政府短期不會就樓市「撤辣」，因為目前大部份承造8成或以下按揭的業主仍未負資產，2018年入市的帳面亦只輸4%至5%，未到負資產階段。

至於明年樓市狀況，他估計，2023年整體一二手私宅合計登記量料將由今年約4.04萬宗，大增36%至約5.5萬宗，重返之前較正常的水平；當中一手私宅買賣料達1.5萬宗，較2022年的約9,900宗大增約52%；而二手私宅成交量亦會較今年的3.05萬宗，大升31%至4萬宗水平。整體私宅成交金額方面，預期2023年一二手私宅成交總值料可較今年增37%至5,250億元。

廖偉強：流失兩成人手 要求減租一半否則撤租

集團部署方面，他透露，今年該行有逾兩成人手流失，分行數目則有數間減少，生意額則減少約四成。不過，隨着市況有望回穩，以及樓市交投增加，期望來年可有條件增聘約300人。由於，目前代理行業經營模式轉為網上推廣，加上實體鋪的租金是導致經營成本上升，及地舖吸引力減少。 因此，為了優化及減少成本支出，將會嘗試要求業主減租一半，否則將會選擇撤租。

利嘉閣地產隕料明年中小型住宅樓價升5至8%，一二手私宅成交總值升37%至5,250億元。

全年中小型住宅樓價跌幅16%

回顧2022年一二手買賣，利嘉閣地產董事陳大偉預計，全年中小型住宅錄約16%的跌幅；豪宅物業方面，預測全年跌幅約8.5%。

今年整體私宅表現全年登記量錄得約4.04萬宗，較2021年急挫41%，創1996年有紀錄以來的歷史新低；物業成交總值方面，預測全年將大減46%，至約3,826.30億元，由2021年逾七千億的歷史高位，挫至9年來的新低。

日出康城交投最活躍 暫錄631宗

當中， 一手私宅市場料全年相關量值最終達約9,930宗及約1,110億元，將較去年分別挫43%及53%，較2008年金融海嘯時表現更差。二手市場方面，預期全年登記量錄約3.05萬宗，較2021年的5.16萬宗瀉約41%，創1996年有紀錄以來新低，成交總值料達2,716.3億元，將按年大跌約43%，料創近6年以來新低。

他又指，按十大活躍二手屋苑表現分析，日出康城最為活躍，暫累錄631宗登記。 其次為嘉湖山莊的422宗及沙田第一城的393宗。