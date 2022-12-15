美國加息｜王美鳳：料港P只加0.25厘　按息將升至3.5厘水平

美國聯儲局凌晨宣布2022年第8次議息結果，宣布上調聯邦基金利率0.5厘至4.25厘至4.5厘區間，符合巿場預期，創2007年以來最高水平，但加幅較過去4次會議每次0.75厘為低。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國年內累積7次加息幅度增至4.25厘，與本港樓按相關的1個月港元拆息昨日（14日）報4.97%，近期徘徊5%、逾十四年新高水平，已明顯高於市場按息介乎2.875%至3.375%，反映銀行整體資金成本上漲，息率存在上調壓力，多家銀行已在議息前調整新造按揭息率水平，她預料，今次港P加幅為0.25厘，加息後按息將升至達3.5厘水平，市場按息約介乎3.375%至3.625%。

王美鳳指，近期市場上二手交投明顯增加，樓市有回穩跡象。

若港P加0.25厘 月供增幅3.2%

王美鳳又指，今年美國面對歷史性高通脹問題連續大手加息，今次加息後，距離美息見頂的加幅只有約0.5厘至0.75厘，預期明年美息加幅放緩及見頂，雖然明年美國息率將在見頂後橫行一段時間，當中主要視乎通脹回落速度，但在通脹明顯回落後，美國亦需要處理猛烈加息帶來經濟衝擊的問題,加上市場憂慮美國步入經濟衰退，故此相信市場已預期美息在高位一段時間後將掉頭回落。

王美鳳指，受惠於本地及內地防疫放寬、本港不再用安心出行及取消黃碼，通關如箭在弦，美息明年見頂及息率走勢步入明朗化等因素，市場氣氛正在好轉，近期市場上二手交投明顯增加，樓市有回穩跡象。雖預期銀行加P後對市場氣氛構成一定影響，但本港加息周期較以往相對溫和，相信有助市場加快消化加息影響。

若P加0.25厘，月供增加3.2%，每100萬元按揭額增加138元。（廖雁雄攝）

以30年期計，若P加0.25厘，月供增加3.2%，每100萬元按揭額增加138元，以平均按揭額約500萬元為例，以大行新造二手物業按息3.225%加至3.475%計，月供將增加691元至22,383元，加幅約3.2%。

曹德明：港銀行加息難避免

至於經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息將維持高水平，在資金成本壓力下，本港銀行加息難避免，月內已有8間銀行預計息率走勢、因應資金成本下陸續再度上調H按鎖息上限，並為利率上升再作準備。

隨著金管局亦剛宣布將基本利率由4.25厘上調至4.75厘，相信各銀行因應自身資金成本將陸續跟隨加息步伐。曹德明預測，本港銀行短時間內將調升最優惠利率P，加息幅度約0.25厘。