滙豐加息｜購555萬物業一年供樓畀多8000元　夠買三張台灣機票

美國聯儲局宣布再加息0.5厘，為今年內第七次加息，累計已加4.25厘。滙豐銀行同日亦宣布上調最優惠利率0.25厘。假設購入樓價約555萬元的一手物業，業主每月或需要多供686元，一年下來的供樓開支便多出約8,232元，壓力測試要求亦相應提高。



壓力測試門檻提高2.8%

是次滙豐銀行再加息，供樓負擔及壓力測試入息要求將相應調升。假設購入一伙樓價約555萬元一手物業，承造九成按揭，貸款額500萬元、年期為30年，在滙豐未加息前（P為5.375%），一手物業Ｈ按封頂息率為P-2.25%＝3.125%，每月供款為21,419元，壓力測試為45,374元。

不過，當加息0.25厘後（P為5.625%），一手物業Ｈ按封頂息率增至3.375%，每月供款增加686元或3.2%至22,105元，即一年供樓開支便增加8,232元，夠買兩部iPad mini（64GB Wi-Fi）（一部售價為3,999港元），亦足夠買三張台灣機票（以國泰最平票價每張2,406元計）。而壓力測試增加1,290元或2.8%、至46,664元。

假設買入約555萬元物業，每月供樓支出多約686元，一年開支便多逾8000元。

若是二手物業，在加息前，Ｈ按封頂息率為P-2%＝3.375%，每月供款為22,105元，壓力測試為46,664元。加息後，二手物業Ｈ按封頂息率增至3.625%，每月供款增加698元或3.2%至22,803元，一年供樓開支便增加8,376元。而壓力測試亦增加1,307元或2.8%至47,971元。

至於P按息率，加息前為P-2.15%＝3.225%，每月供款為21,692元，壓力測試要求為45,888元。加息後，P按息率增至3.475%，每月供款增加691元或3.2%至22,383元，即一年供樓開支便增加8,292元。而壓力測試要求增加1,297元或2.8%至47,185元。