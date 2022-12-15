滙豐加息｜美聯：短期樓價仍受壓　維持全年樓價跌15%預測

美聯儲宣布加息0.5厘，為自今年3月以來第七次加息，合共已加4.25厘。而滙豐銀行同日宣布跟隨加息，將現時最優惠利率P由5.375厘上調0.25厘至5.625厘，為自今年9月以來連續第三次加息，累計加0.625厘。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，今年加息周期升幅快且急，即使「通關」在望，亦為時已晚，料短期樓價續有下調壓力，維持全年樓價跌15%的預測。



美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，港銀於今年9月起開始跟隨上調最優惠利率，為自2018年以來首次加息，至今三個月合共加了0.625厘，累積加幅為2004至2006年加息周期後最大。由於今年加息周期升幅快且急，即使中港全面「通關」的日子漸近，但為時已晚，料短期樓價續有下調壓力，維持全年樓價跌15%的預測。

布少明又指，是次樓市的跌幅及持續時間，均皆較「沙士」有過之而無不及，預計影響亦超越沙士，「解凍」亦不能一朝一夕，需要較長時間，在加息壓力之下，資金未回流「磚頭」，料樓市暫難受惠於利好因素，超級低迷的交投將延續至明年的1月，屆時二手成交量有機會連續八個月（2022年6月至2023年1月）低於3,000宗，創1996年有紀錄以來最長的淡靜期，或要待農曆新年後樓市才有望出現「小陽春」。

息口升、樓價跌 抵消新買家供款上升壓力

值得留意，本港息口上升，無疑加重業主供樓負擔，但隨著樓價下調，卻有助抵消新買家供款上升壓力。事實上部份藍籌屋苑的樓價已跌超過兩成。

他以鰂魚涌康怡花園為例，去年12月調整實用呎價約18,527元計算，假設一個面積529平方呎兩房單位，樓價約980.1萬元，以當時P按2.5厘計算，每月供款約36,696元；反觀今次加息0.25厘後，最新新造P按已升至3.375厘，惟期內樓價下調，最新調整實用呎價約14,491元，同一面積單位的樓價約為766.6萬元，下跌了逾兩成，而每月供款亦相應下調至約32,026元，即新買家每月供款少約12.7%；即使與去年底以H按1.5厘相比，每月供款亦與當時相若。