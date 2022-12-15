滙豐加息｜中原陳永傑：加息幅度放緩　本港經濟踏上復常之路

美國聯儲局凌晨公布再決定加息0.5厘，至介乎4.25至4.5厘，為2007年來最高，但幅度比前四次加0.75為低，符合市場預期。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次加息幅度放緩，反映美國方面亦面對經濟衰退的壓力，開始縮減加息幅度，對市場屬正面訊息。

他指，對準備置業人士而言，加息無疑增加供樓支出，但現時加息的幅度影響有限，加上美國已進入加息周期一段時間，心理上亦有一定準備，料加息幅度放緩對買家入市心理有一定幫助，但相信對整體成交量及樓價影響不大。

在資金成本壓力下，本港銀行加息難避免，香港滙豐銀行今宣布明起上調港元最優惠利率0.25厘，由於臨近年尾，銀行銀根較緊，近日多間銀行亦推出5厘定存優惠，是次調整息口屬理所當然，雖然加息短期內對市場氣氛會有影響，但本港加息幅度屬溫和，相信市場很快消化加息影響。

現時香港按揭息率介乎3.375%至3.625%，較過去30年平均按息4.3%，仍有0.925%至0.675%的差別，現時按息仍處低水平。市場預期明年美息加幅放緩及見頂，料加息對港樓影響會逐步淡化，料美息於見頂後維持一段時間亦有機會掉頭回落，待美國減息時，香港樓價更有可能出現報復式反彈。

陳永傑續指，近期本港受惠內地及本港逐步放寬防疫措施，日前港府已宣布取消使用安心出行及黃碼，復常方向相當明確，12月份本港整體入市氣氛有改善，股市反彈，二手交投明顯增加。

他繽指，中港全面通關有望於明年初落實，估計正式通關後，整體經濟會明顯好轉，屆時樓市交投量明顯回升，或出現樓市「小陽春」，持續下去量變質變，樓價有望成功尋底，見底回升，如加上政府適時「減辣」，樓價有望於明年首季觸底，預料2023全年樓價或可於谷底反彈15%。

廖偉強：等候「撈底」的買家已加快腳步

另外，利嘉閣地產總裁廖偉強稱，未來息口上升的壓力將放緩，置業者的隱憂亦減少；而來年市民對樓市的關注點，將不會繼續纏繞在息口問題上，早前持觀望態度的買家，會相繼入市。

而現時市場聚焦於內地逐步放寬防疫措施，而香港亦達至變相「0+0」，兩地人流物流，以至經濟商業的流動都會加快，對香港經濟復常絕對有幫助，同時亦可提振樓市。他又指，近期二手市場的成交量，比對之前確實有所增加，反映一直等候「撈底」的買家已加快腳步，預料樓市在未來段時間，表現將繼續向好。