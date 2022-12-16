加息後即賣樓　用家820萬沽晉海三房　4年實蝕150萬｜多相

美國聯儲局宣布再度加息0.5厘後，多間本地大型銀行昨（15日）亦隨即上調最優惠利率0.25厘。有日出康城有業主加快沽貨，即日以820萬元沽出晉海 II 三房戶，持貨四年料實蝕逾153萬元離場。



利嘉閣地產分行市務經理趙洛民表示，新成交為晉海 II 5A座低層B室，實用面積631平方呎，屬三房間隔，座向東南，望內園泳池景，連約70萬元靚裝修。據知，業主因有意移民，故今年中開始放盤，近日獲買家洽購，趁港銀再度加息，即日以820萬元沽出單位，呎價12,995元。

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加息後即日蝕沽單位 損手110萬

參考個別銀行就上述單位的網上估價為841萬元。據悉，原業主於2018年以930.1萬元買入單位自住，持貨四年，是次轉手帳面蝕讓110.1萬元， 單位期內貶值11.8%。 如計及當時入市繳稅約34.8萬元，及賣出的佣金共約8.2萬元，料實蝕逾153萬元。

日出康城晉海 II 今年暫錄約43宗二手成交，當中9宗帳面需蝕讓，帳面蝕幅由2%至12%不等。參考屋苑最勁一宗蝕讓個案為3B座高層B室，面積約629平方呎，今年4月份以1,080萬元成交，損手約12%。