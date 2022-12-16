啟德住宅地收至少7份標書　長實、恒地、旭日國際競投

鄰近港鐵宋皇臺站、估值超過百億元的啟德發展區住宅地，將於今日（16日）中午截標。據悉，截至中午12時，地皮接獲至少7份標書，入標財團包括長實（1113）、恒地（0012）、南豐、嘉華國際（0173）及旭日國際。市場就地皮的估值介乎約113億至146億元，即每呎樓面地價約8,000元至1.03萬元。

該幅啟德住宅地位於啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤，鄰近港鐵宋皇臺站，地皮面積約21.4萬平方呎，最高可建面積141.8萬平方呎，為本季度規模最大之官地，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，不包括將由買方按照賣地條件所興建的兩所安老院舍暨日間護理單位、家長／親屬資源中心和留宿幼兒中心的政府地方的樓面面積。

設地下商店街連接港鐵宋皇臺站

由於地皮分開3個部分，每個地段均設樓面限制，難以興建大型基座會所及相連座數。不過該項目將設地下商店街並連接港鐵宋皇臺站。項目發展期止於2029年9月30日。

上述地皮前身屬商業地，曾在2020年中推出招標，惟接獲4份標書後，最終流標收場。及後政府決定把部分啟德商業用地改劃作住宅發展，上述為其中一幅成功改劃之用地，當時料可提供約1,750伙。綜合市場估計，地皮的估值約113億至近146億元，每呎樓面地價約8,000元至1.03萬元。