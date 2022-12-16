內房香江集團太子女5億沽Mount Nicholson　一年帳面蝕6000萬

有「亞洲樓王」之稱的山頂超級豪宅Mount Nicholson，新近錄得首宗二手成交，而且更是蝕讓一成個案。由香江集團董事長劉志強之女兒劉楸妍持有的Mount Nicholson16樓C室，新近以5億元登記易手，較去年11月買入價約5.6億元，帳面貶值約6,000萬元。由於持貨不足三年，是次需要繳付10%辣招稅，連同其他雜費，實蝕金額高達1.34億元。



實蝕金額高達1.34億

上述Mount Nicholson16樓C室，實用面積4,186平方呎，原由劉楸妍於2021年11月以約5.609億元買入，成交呎價高達約13.4萬元。不過該單位在11月23日以5億元易手，成交呎價降至約11.94萬元。以新成交價計算，上述超級豪宅分層單位帳面貶值約6,092萬元，貶值幅度約10.9%。

上述豪宅單位新買家為LAI CHUN LAM，是次入市繳稅2,125萬元，即佔樓價約4.25%，反映以首置名義入市。據悉，該名買家過去不時買入港島豪宅，曾在2015年11月以6.98億元買入山頂白加道28號雙號屋。

未滿三年禁售期需付辣招稅5000萬

此外，由於劉楸妍持貨滿一年，但不足三年禁售期，因此是次需要支付高達樓價10%的辣招稅款，涉及5,000萬元。若計及買入時的稅款約2,384萬元，以及辣招稅及帳面蝕讓金額，實蝕金額更高達1.34億元。

劉楸妍去年底12億購兩伙 呎價最高達14萬

資料顯示，香江集團董事長劉志強之女兒劉楸妍在去年11月，一口氣豪斥逾12億元購入Mount Nicholson16樓C室及16樓D室。兩個單位實用面積分別為4,186及4,544平方呎，連車位，成交價分別為5.6億及6.4億元，呎價分別為13.4萬及14.08萬元，後者創下亞洲分層住宅呎價新高，為新「亞洲樓王」。當時16樓C室以首置名義入市，而另一伙D室則需要繳付約15%辣招稅，單計稅款已近9,600萬元。

劉氏家族累斥23億掃Mount Nicholson

參考香江集團劉氏家族成員，過去亦曾入市Mount Nicholson，包括2018年2月香江集團董事局主席劉志強及兒子劉根森，便分別以逾5.47億及逾5.9億元購入Mount Nicholson 11樓C及D室，去年二人再以2,700萬元購入屋苑3個車位。