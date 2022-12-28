銅鑼灣大地主20億升級利園區　希慎呂幹威形容「逾百年長線投資」

近年整體樓市走勢向下，最近賣地市場造價亦不斷下滑，不過銅鑼灣「大地主」希慎興業（0014）無意趁低價吸納土地儲備，反而計劃大手筆豪斥逾20億元，為整個利園區各期進行升級改造工程（Rejuvenation），以進一步鞏固「大地主」地位。整項升級改造工程涉及增設全天候行人通道系統，以連貫利園區各期數，並同時為各幢物業進行升級，預計將於2026年前完成，屆時加路連山道商業項目亦會同步落成。



希慎執行董事及首席營運總監呂幹威表示，集團明年踏入一百周年，將斥資逾20億元在利園區及希慎廣場進行大型的升級改造工程，為銅鑼灣的核心商業區持續灌注活力。他指，過去多年利園區也未曾進行此類大規模的升級改造工程，主要由於過去涉及「由舊變新」，但目前已經沒有太大空間「拆完再起」，因此決定花費逾20億元進行全面升級工程，為整個利園區定位提升。

呂幹威：為利園區增值1% 已達9億價值

問及現時市道回落，為何不把這筆大額改造工程費用作其他投資，他指出，利園區的商廈及商場保養及維持工作一向做得不錯，是次決定進行高達逾20億元的升級工程，相信成效能夠非常長久，甚至是可以使用超過100年的長線投資。

他又補充，如果趁現時市道回落，把20億元買入一幅地皮，計及建築成本合共25億元，日後賣樓後可以賺5億元；不過如果把該20億元資本，投入為市值約900億元的利園區作升級，只要為項目增值1%，提升的價值已經高達9億元，因此集團傾向作長遠部署。而完成升級工程後，整個利園區的商戶數量料繼續維持約300間水平。

+ 1

高檔奢侈品區 國際名牌開設逾萬呎旗艦店

利園區涉資逾20億元的升級改造工程，主要涉及把整個利園區貫通並重新定位。位於中間位置的利園1期、2期、5期，將定位為高檔奢侈品區域，主攻高消費力客群，範圍內的主要零售樓面將會重新分配，完級升級後大部分國際名牌如Cartier、 Hermes、Dior、Louis Vuitton、Chanel等，將會使用佔地逾萬平方呎的旗艦店（Flagship）。

至於鄰近港鐵站的希慎廣場，在3個月前已開展進行大規模的升級，當中把連接鐵路站的地庫樓層重新裝修，希望把該樓層成為市民的集合點；而商場4樓平台也將打造Urban Park，佔地約7,000平方呎，預計將於2023年1月啟用。當中4,000平方呎是港島首個設於商場內的滑板公園，同時也有機會引入香港街頭音樂元素Busking，以吸引年輕消費客群。

+ 2

希慎廣場增設滑板公園 勢做Trendsetter

呂幹威指，希慎廣場擁有貼近銅鑼灣站的優勢，因此不希望商場成為「Trend Follower」，而是要把商場成為「Trendsetter」（開創新潮流者），因此刻意加入過去從未嘗試過的新元素。又指希望希慎廣場每隔兩、三層都會有吸引點，令市民不會感覺到「爬緊上去8樓誠品」。

至於加路連山道商業地王（暫稱8期）將連同利園6期及3期，一併定位為Lifestyle Park，主攻年輕家庭客群。

設全天候行人通道、連接各期停車場 路面堵塞減70%

至於如何貫通整個利園區方面，呂幹威表示，由港鐵銅鑼灣站至加路連山道商業項目，將會增設全天候行人通道系統，涉及天橋及有蓋行人通道，將大大提升區內的行人暢達度。此外，利園1、2、 3期停車場的地下隧道將會打通，而未來加路連山道商業項目（暫稱8期）的停車場，亦有機會一併連接，惟需要與政府再作商討。

呂幹威指，在增設全天候行人通道系統，及透過地下隧道連接各期停車場後，將進一步改善區內的車流，預計可減少利園區路面交通堵塞情況約70%。